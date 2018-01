Bosgroep Zuiderkempen plant 1.000ste 'kloemp' 02u29 0 Foto Vanderveken

Bosgroep Zuiderkempen heeft met behulp van vrijwilligers en de provincie Antwerpen zijn 1.000ste 'kloemp' aangeplant in het bos van boseigenaar Jan Milis in Laakdal. 'Kloempen' zijn aanplantingen van 40 bomen die zeer dicht bij elkaar gezet worden. De boompjes zullen elkaar begeleiden om later één mooie toekomstboom te vormen.Gedeputeerde Rik Röttger (sp.a) is blij. "Door kloempen aan te planten brengt de bosgroep meer variatie in soorten, leeftijd en structuur in het bos. Zo maken we de bossen minder kwetsbaar. Waar je voordien enkel den, berk en eik zag, duiken nu ook heel andere soorten op zoals winter- en zomerlindes, haagbeuken, trilpopulieren, boskersen, wintereiken, beuken, tamme kastanjes en Douglasspar."





(EJM)