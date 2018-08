Boete voor motorrijder met té zomerse kledij 04 augustus 2018

Agenten van de lokale politie in Geel hebben een controleactie georganiseerd in Laakdal. Acht bestuurders liepen tegen de lamp. "De actie was vooral gericht op verkeersinbreuken", zegt korpschef Dirk Van Aerschot. "In totaal werden 302 voertuigen gecontroleerd. De politieagenten stelden acht bekeuringen op. Vijf voor het niet-dragen van de veiligheidsgordel, twee voor het niet-naleven van de tonnagebeperking en één voor een motorrijder die geen aangepaste kledij droeg." De politie zette tien agenten in voor de controleactie. Zij controleerden op vier verschillende plaatsen in Laakdal. (JVN)