Biertram vervoert bezoekers van Bierfestijn naar kermis 07 september 2018

Tijdens de 28ste editie van het Bierfestijn van Chiro Groot-Vorst maakten de bezoekers gretig gebruik van de biertram. Van aan de lokalen in de Smissestraat werden bezoekers vervoerd naar de Markt, waar de kermis stond, en terug. Tijdens het drie dagen durend bierfestijn presenteerden de leiding en oud-leiding van Chiro Groot-Vorst maar liefst 150 verschillende bieren waarvan 25 van het vat getapt werden. En al die 150 biertjes werden all minstens één keer gedronken! "In totaal schonken we 1.725 liter bier. Alledrie de dagen was er veel ambiance maar vooral op zaterdagavond ging het dak er af bij het optreden van de liveband. Voor deze editie serveerden we enkele blikvangers zoals de Paix Dieu op vat en de Schieve Tripel, een bier dat gebrouwen wordt door middel van gloeiende kasseien door de Olmense brouwer Frank Mannaerts. Uiteraard ontbrak ons eigen chirobier, de Forestum Hop, ook dit jaar niet op de bierkaart.", zegt organisator Ief Van den Bergh.





(EJM)