Biertjes proeven in primeur 800 BEZOEKERS BIERFESTIVAL ONTDEKKEN LOKALE BROUWSELS JEAN EYKMANS

12 maart 2018

02u38 0 Laakdal Het bierfestival van de Biervrienden in Laakdal (BIL) kende een groot succes. Zowat 800 bierliefhebbers zakten zaterdag af naar de gemeentelijke polyvalente zaal in de Kwade Plas in Veerle. 17 regionale brouwers en bierfirma's stelden er hun brouwsels voor. Enkele brouwers presenteerden erg gesmaakte primeurs.

Van vroeg in de namiddag tot sluitingstijd zaten alle tafels vol en werden de biertjes geproefd en becommentarieerd door de kenners. BIL-voorzitter Johan Vermesen mocht zelfs een delegatie vanuit Tönisvorst, de Duitse jumelagegemeente met Laakdal, verwelkomen. Naast de Kempische, Limburgse en Antwerpse brouwers was ook een Nederlandse brouwer aanwezig: brouwerij Grutte Pier uit Leeuwarden in Friesland.





Vader Alex en zoon Lennert Vissers exploiteren al 6 jaar op commerciële wijze de Laakdalse bierfirma Ribaldus. "Wij presenteren een nieuw bier: de Ribaldus Stoutest Porter, gebrouwen volgens een historisch recept uit 1903. In het begin van vorige eeuw brouwde de befaamde Engelse firma Barckley Perkins een biertje, de Porter, voor de havenarbeiders. Dat mocht niet te straf zijn want de havenarbeiders mochten dat drinken tijdens de werkuren. Wij brouwen de Porter met een alcoholgehalte van 6%", zegt Lennert, een bio-ingenieur en master in voedingstechnieken, keuze brouwerij en mouten. Bierfirma Ribaldus brouwt biertjes met allerlei smaken: kriek, koffie en witloof, die in de regio goed gekend zijn. "'t Buurthuis 't Zand in Veerle-Heide, taverne De Kruimel in Klein-Vorst en de sporthal in Veerle zijn vaste afnemers van onze biertjes en hun klanten weten onze brouwsels erg te smaken", zegt Alex.





Expo 58

De stand van de Balense brouwer Norman Sterkens van bierfirma NoordSter en zijn vrouw Lucia werd druk bezocht. "Wij schenken vandaag een nieuw biertje dat nog in de experimentele fase zit: de Expo 58. Mijn vrouw Lucia is van dat geboortejaar, dit jaar 60 dus, en tegelijk houden we de herinnering aan de wereldtentoonstelling in dat jaar in Brussel levendig", zegt Norman. De eerste reacties van de proevers van de Expo 58 waren alvast erg positief. "Bierbrouwen is voor mij een uit de hand gelopen hobby. In 2000 begon ik met een huisbrouwerijtje maar zodra steeds meer klanten aan de deur klopten om mijn biertjes te kopen bleek mijn huisinstallatie van 40 liter onvoldoende en schakelde ik brouwerij Anders uit Halen in", aldus Norman, in het dagelijkse leven een IT-coördinator.





Een andere primeur uit de regio werd gepresenteerd door brouwerij Stanneman uit Herselt die het recept van de Stanneman Blond aanpaste en voor het eerst aanbood.





Na afloop troffen we een gelukkige BIL-voorzitter Johan Vermesen: "Ons bestuur bestaat slechts uit 10 personen maar vandaag kunnen wij gelukkig rekenen op de medewerking van een 40-tal leden." Biervrienden in Laakdal telt 160 leden onder wie 40 vrouwen.