Biertappers strijden om hoogste eer 14 augustus 2018

Dertig professionele- en amateurbiertappers verzamelden gisteren in een feesttent aan de gemeentelijke basisschool in Eindhout. Zij kwamen er tegen elkaar uit in een open Tapkampioenschap, een onderdeel van de Fanfarefeesten van de plaatselijke Koninklijke Fanfare Sint-Lambertus. Een internationale jury beoordeelde de tappers. "De professionelen zijn mensen die een eigen zaak hebben. Zij én de amateurtappers krijgen dezelfde opdrachten: glazen reinigen, pintjes tappen en presenteren aan de jury. De professionelen worden wel strenger beoordeeld. In een afvallingssysteem komen er na de voorronde telkens twee tappers tegen elkaar uit", zegt Eindhoutenaar Tommy Goukens, zelf wereldkampioen tappen in 2008. De deelnemers kwamen uit alle Vlaamse provincies.





Na een lange en spannende strijd gingen de overwinningstrofeeën naar Serge Tournoy uit Gent bij de professionelen en Leen Goukens uit Eindhout bij de amateurs. (EJM)