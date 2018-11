Bewoners botsen op dieven in keuken Kristof Baelus

30 november 2018

In de Meelaarstraat in Laakdal werd donderdagavond rond 20 uur een inbraak vastgesteld. De bewoners, die tv zaten te kijken, hoorden gestommel in de keuken. Toen ze een kijkje gingen nemen, botsten ze op een man die meteen de vlucht nam. Hij vertrok zonder buit.