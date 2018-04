Begraafplaats wordt heraangelegd 27 april 2018

De gemeenteraad keurde plannen goed voor de heraanleg van de begraafplaats in Veerle, naar het model van de begraafplaats in Vorst-Centrum die eerder werd heringericht. De werken zullen dit nog jaar starten. "We streven naar uniforme, toegankelijk en aantrekkelijke begraafplaatsen. Er komen meer banken en er wordt een schuilhuisje en afscheidsruimte met toilet voorzien. Ook het begraafplaatsje voor kinderen wordt aangepast", aldus schepen voor begraafplaatsen Gerda Broeckx (CD&V/LVA). Het gemeentebestuur verzekert de bezoekers van de begraafplaats dat alles er netjes bijligt rond de periode van 1 november. (EJM)