Basisschool krijgt bezoek uit Duitsland 18 mei 2018

De verbroederingsband tussen Vorst en de Duitse gemeente Tonisvorst in de Eifel is nu ook doorgedrongen tot bij de kinderen van beide gemeenschappen. Gisteren bezochten 44 leerlingen van de Gründschüle van Tonisvorst de vrije basisschool in de Smissestraat. Samen met de leerlingen van de 4de en 5de klassen beleefden ze een gevarieerde dag. Samen speelden ze op de speelplaats, aten hun boterhammetjes op en bezochten 's namiddags het klompenmuseum in Veerle. Daar mochten ze klompen beschilderen en even testen hoe is om op klompen te lopen op het klompenbelevingspad. (EJM)