Basisschool krijgt 5.000 euro subsidie voor fietsenstalling 14 maart 2018

02u55 0 Laakdal Vrije Basisschool Meerlaar in Klein-Vorst werkt voortdurend aan verkeersveiligheid en wordt daar nu ook voor beloond. In het kader van het verkeersproject Label 10op10 van de provincie Antwerpen krijgt ze een subsidie van 5.000 euro voor de aankoop van een fietsenstalling.

Label 10op10 ondersteunt gemeenten, districten en basisscholen bij het verkeersveiliger maken van de school en/of de omgeving ervan. De fietsenstalling is inmiddels al geplaatst. "Onze school telt 351 leerlingen. Dankzij een gezamenlijke inspanning wonnen we de provinciale wedstrijd en de geldprijs die daaraan verbonden was", aldus een fiere directeur Conny Jans.





Fiets promoten

Laakdals schepen van Mobiliteit (en provincieraadslid) Frank Sels (sp.a) vindt de nieuwe fietsenstalling een goede zaak: "Als je de fiets wil promoten als vervoersmiddel is het belangrijk dat je een goede infrastructuur hebt. Het is belangrijk dat de kinderen op een veilige en duurzame wijze naar school kunnen fietsen en wandelen."





Ook de ouders zijn opgetogen over het initiatief. "Wanneer leerlingen op een goede en veilige manier hun fiets op school kunnen stallen, is dat een sterke stimulans om met de fiets naar school te komen", vindt ook Evelien Thys, mama van leerlinge Renée. (EJM)