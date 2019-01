An Helsen (CD&V) verlaat gemeenteraad en bijzonder comité Jean Eykmans

31 januari 2019

CD&V Laakdal moet noodgedwongen enkele verschuivingen doorvoeren in haar mandaten. De reden daarvoor is omdat An Helsen haar functies als voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst, schepen en raadslid bij het gemeentebestuur van Laakdal neerlegt. Ze was onder meer bevoegd voor welzijn, OCMW, gezin, sociale zaken, emancipatie, gelijke kansen, toegankelijkheid, personeel en kwaliteitsbeleid. An Helsen werd als nieuw talent bij CD&V vanop de 17de plaats rechtstreeks verkozen met 503 voorkeursstemmen. Nadat ze vorige maand nog de eed aflegde als mandataris, zal ze nu een stapje terugzetten omwille van persoonlijke redenen. An Helsen: “Na 14 oktober kreeg ik de kans om als enthousiaste mandataris werk te maken van mijn actiepunten voor Laakdal. Ik ondervind nu echter dat het voor mij, om persoonlijke redenen, niet mogelijk is om een zeer intensieve schepenambt in combinatie met mijn gezin goed en correct uit te voeren. Ik wil me dan ook excuseren bij mijn kiezers, het personeel en alle inwoners van Laakdal. Tenslotte wens ik de coalitie alle goeds om Laakdal nog mooier te maken dan het al is.”

Kersvers voorzitter van CD&V Laakdal Stein Voet : “We hebben begrip voor de beslissing van An en willen haar enorm danken voor haar inzet en de goede samenwerking van de afgelopen maanden. Als lid van ons partijbestuur blijven haar ervaringen een waardevolle input voor onze beleidsmakers.”

Het ontslag van An brengt wel enkele verschuivingen met zich mee. Zo wordt Raf Moons voorgedragen als schepen en voorzitter van het Bijzonder Comité. Als gemeenteraadsvoorzitter zal Ils van Hove vervolgens de fakkel overnemen van Raf Moons. Tot slot zal Bob Nysmans zijn intrede doen als gemeenteraadslid.