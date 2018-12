An Helsen (CD&V), enige nieuwe gezicht in schepencollege, krijgt personeel en kwaliteitsbeleid Jean Eykmans

17 december 2018

10u23 0 Laakdal De twee partijen die als grootste uit de stembusslag van 14 oktober kwamen, CD&V en Prolaakdal, vonden elkaar snel. Maar pas nu hebben ze ook de mandaten verdeeld.

Burgemeester Tine Gielis (CD&V) begint aan haar derde ambtstermijn. Haar partij verloor bij de verkiezingen twee zetels, maar blijft met acht zetels wel de grootste in Laakdal. Gielis is naast burgemeester ook bevoegd voor veiligheid en algemeen beleid, openbaar domein, burgerlijke stand en onderwijs.

CD&V vormt in de huidige legislatuur een coalitie met sp.a. Sp.a verruimde haar werking en trok op 14 oktober naar de kiezer als Prolaakdal. Lijsttrekker Frank Sels verdubbelde zijn voorkeurstemmen (van 716 naar 1.316) en Prolaakdal behaalde zes zetels, één meer dan de sp.a momenteel heeft. Frank wordt eerste schepen en bevoegd voor mobiliteit, ruimtelijke ordening en patrimonium en jeugd. Gerda Broeckx (CD&V) krijgt het zitje van tweede schepen met de dossiers cultuur, toerisme en festiviteiten en senioren. Benny Smets (Prolaakdal) neemt klimaat, dierenwelzijn, sport en sociale tewerkstelling voor zijn rekening. Zijn partijgenoot Jurgen Mensch (Prolaakdal) wordt verantwoordelijk voor ondernemen, communicatie, financiën en gezondheid.

De twee CD&V-vrouwen en drie Prolaakdal-mannen zetelen ook nu al in het schepencollege. CD&V voegt als kersvers schepen An Helsen toe. Ann wordt voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en is tegelijk bevoegd voor personeel en kwaliteitsbeleid. De vergaderingen van de OCMW- en gemeenteraden zullen worden voorgezeten door Raf Moons (CD&V).

Investeringen

Het nieuwe college bestaat uit één schepen minder dan het huidige. De nieuwe bestuursploeg licht alvast een tipje van de sluier op wat betreft de de toekomstige investeringen: de nadruk ligt op het onderhoud en de aanleg van wegen, fiets- en voetpaden, de dorpskernvernieuwing van Klein-Vorst (Capellebeemden), Veerle (Vinea-site) en de doortocht van Eindhout, de ondersteuning van de verenigingen en hun accommodatie en de verfraaiing en het beter toegankelijk maken van de kerkhoven.

De installatievergadering zal doorgaan op 3 januari om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis aan Markt 19.