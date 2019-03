Alle Laakdalse vrouwen zijn welkom bij de PROladies Jean Eykmans

14 maart 2019

13u48 0 Laakdal Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 behaalde Prolaakdal zes zetels. Maar daarbij was geen enkele vrouw. “Een spijtige zaak”, zegt Evelien Thys. “Daarom hebben we binnen de partij Proladies opgericht, om sterke vrouwen te verenigen.”

“Wij willen de Laakdalse vrouwen buiten krijgen. We gaan op zoek naar wat er leeft bij de Laakdalse vrouwen en willen daarop inspelen. PROladies wil geregeld evenementen organiseren voor vrouwen. We starten met een gratis filmavond, ‘Proladies@themovies, een gezellige gratis filmavond”, aldus Ann Loos. “Die vindt plaats op 21 maart om 20 uur in zaal Druivenrank, Veerledorp 13. Elke vrouw krijgt bovendien ook nog een gratis glas cava of fruitsap.”

PROladies bestaat momenteel uit de dames die op Prolaakdal-verkiezingslijst stonden: Steffi Cools, Elke Buyle en Evelien Thys uit Klein-Vorst, Grace Rwamalyane, Evelien Sterckx en Ann Loos uit Veerle, Karine Van Uytven, Kelly Mondelaers, Inge Van Hove en Kelly Geyskens uit Groot-Vorst en Inge Boonen uit Eindhout. Ook Ilse Van de Perre (Groot-Vorst), die niet op de verkiezingslijst stond, maakt deel uit van de groep.