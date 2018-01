Afvoerbuizen van kerken gestolen 02u30 0

Dieven hadden het opnieuw in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw gemunt op koperen afvoerbuizen aan kerken. Zowel bij de kerk aan de Antwerpseweg in Geel-Punt als bij de in de Kerkstraat in Laakdal gingen onbekenden aan de haal met koperen regenbuizen.





In de buurt van Geel vonden de voorbije weken al enkele gelijkaardige diefstallen plaats. (JVN)