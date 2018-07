Aantal woninginbraken blijft dalen 10 juli 2018

Het aantal woninginbraken in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout is in de eerste helft van 2018 met 25% gedaald tegenover de eerste helft van 2017. "In januari hadden we een piek van inbraken (36), de overige vijf maanden schommelde het aantal tussen de 9 en 16 (poging tot) inbraken", zegt korpschef Dirk Van Aerschot. "Bij één op de vijf van de 98 geregistreerde woninginbraken in de eerste helft van dit jaar bleef het bij een poging. Dit is acht procent minder dan dezelfde periode in 2017. Nogmaals willen we uitdrukkelijk benadrukken dat de meeste inbraken de laatste jaren vooral in de late namiddag en de vroege avond gebeuren en vooral op woensdag en zaterdag. Dit was ook zo in de eerste semester van 2018. Dieven hebben het voornamelijk gemunt op geld, juwelen en multimedia." In de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout registreerde men in 2014 nog 353 pogingen en daadwerkelijke inbraken in woningen.





Zie of hoor je iets verdacht, wacht dan niet en meld dit onmiddellijk aan de politie via 101 of via het nummer 014/56.47.00 van de politiezone. (WDH)