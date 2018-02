Aantal inbraken blijft dalen 06 februari 2018

02u59 0 Laakdal De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout stelde het voorbije jaar 157 woninginbraken vast. Daarnaast registreerde ze ook 64 pogingen tot inbraak. Voor de inbraken en de pogingen samengeteld is dit een lichte daling van 2 procent tegenover 2016. Sinds 2011 is dit het laagste aantal. De grootste daling was er in Geel.

Per duizend huishoudens zijn in de politiezone acht gezinnen geconfronteerd met een (poging tot) inbraak. In Meerhout was het slaagpercentage het hoogste (82%), in Laakdal het laagste (61%). In Geel bedroeg het slaagpercentage 70%.





Er was weer een piek tijdens de donkere maanden (februari - maart en november - december). In maart stelde de politiezone 31 (pogingen tot) inbraken vast, het hoogste aantal per maand in 2017. De meerderheid is overdag gepleegd. Drie vierde gebeurde tussen 8 en 21 uur, met een piek tussen 20 en 21 uur. 67 procent wordt tijdens de week gepleegd.





De inbrekers maakten vooral juwelen, cash geld en computers buit. In meer dan de helft van de inbraken is aan de achter- of zijkant een raam of deur opengebroken. (WDH)