979 voertuigen gecontroleerd bij anti-inbraakactie 21 februari 2018

Maandag voerde de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout een actie tegen woninginbraken. 979 voertuigen werden daarbij gecontroleerd. 344 hiervan werden uit het verkeer gehaald. Ook werden er twaalf personen nagetrokken in politionele databanken. Eén persoon werd betrapt met een gebruikershoeveelheid marihuana. 60 chauffeurs werden gecontroleerd op alcoholgebruik, maar niemand van hen had teveel gedronken. Eén bestuurder legde een positieve drugstest af. Zijn rijbewijs werd ingetrokken. Verder werden er nog negen boetes gegeven voor verkeersovertredingen.





Op negen verschillende locaties werd het in- en/of uitgaand verkeer aan een grondige controle onderworpen. De locaties werden bepaald op basis van recent cijfermateriaal van woninginbraken. De politiezone zette bij deze actie negentien personeelsleden in. De actie liep van 17 tot 18.30 uur.





Met deze actie wilde de politiezone de inwoners nog een keer attent maken op het fenomeen van woninginbraken. Zij zet al langer veel in op woninginbraken en op een goede wisselwerking met de inwoners. Zo spoort zij aan om alle verdachte zaken te melden. Op deze manier heeft de politiezone al meerdere zaken opgehelderd. (WDH)