90 logeetjes beleven onvergetelijke Sleep-In in de bib Jean Eykmans

03 maart 2019

12u31 0

Van zaterdagavond tot zondagmorgen beleefden 90 Laakdalse kinderen van 6 tot 12 jaar een fantastische Sleep-In. De gemeentelijke bibliotheek aan de Markt in Groot-Vorst lag vol met veldbedden en luchtmatrassen. De jongens en meisjes kregen van bibliothecaris Dirk Camps en zijn team vrijwilligers een zeer gevarieerd programma aangeboden. “Deze achtste editie van onze Sleep-In was de rustigste van allemaal omdat het om kwart na 11 rustig was en de kinderen allemaal sliepen! Voor de rest was het ambiance troef. We hielden zes workshops waarbij het knutselen van een Snuitmonster, dat ze allemaal mee naar huis mochten nemen, ontwerpen van graffiti en special effects en het maken van montages op een green screen de meest populaire bleken. De helft van de deelnemertjes zijn vaste bezoekers van de bib. Voor de anderen, én hun ouders die de kinderen brachten en afhaalden, was de bib een ontdekking. Het was voor die kinderen een echte ontdekkingstocht, ze verplaatsten zich tussen de rekken en vele boeken gingen van hand tot hand. Bij een snack werd naar de film Coco gekeken en om half 11 trok eenieder naar zijn slaapplaats. En na een goeie nachtrust werd er samen ontbeten. Deze Sleep-In is enkel mogelijk dank zij de onvoorwaardelijke inzet van een groep vrijwilligers waarop de Laakdalse bib het hele jaar rond kan rekenen.”, aldus een tevreden bibliothecaris Dirk Camps.

Het betrof de tweede Sleep-In in de nieuwe bib aan de Markt. De vorige 7 edities gingen door in de oude inmiddels afgebroken bib in de Kerkstraat, in de sporthal en zelfs ooit in tenten. Alle ongemakken - die met de nodige hulpmiddelen werden opgelost - waarmee de organisatie op die plaatsen werd geconfronteerd, zijn in de nieuwe bib van de baan.