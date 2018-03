60 streekbieren op Bierfestival 07 maart 2018

02u33 0

De Biervrienden In Laakdal (BIL) organiseren op zaterdag 10 maart hun 6de editie van het Bierfestival. In het gemeentelijk complex aan de Kwade Plas 1 in Veerle worden in 18 bierstanden 60 streekbieren geserveerd. BIL wil met dit evenement de regionale brouwers in de kijker zetten. Karbo Brewhouse en Ribaldus uit Laakdal, Noordster uit Balen en 't Drankorgel uit Mol zijn daar enkele van. Het Bierfestival begint om 15 uur en duurt tot 24 uur. BIL wil de bezoekers naar hartenlust laten proeven van lekkere biertjes maar zorgt er ook voor dat men veilig thuis geraakt. Daarom wordt de BIL-bus ingeschakeld. Voor een kleine vergoeding haalt de BIL-bus de bezoekers op en brengt ze terug naar huis. De BIL-bus reserveren kan via tel.nr. 0468/50.74.96. Een enkele rit per persoon kost 1 euro. (EJM)