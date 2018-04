60 nieuwe inwoners verwelkomd in gemeentehuis 24 april 2018

Het gemeentebestuur ontving een 60-tal nieuwe inwoners in het nieuwe gemeentehuis aan de Markt in Groot-Vorst. De ontvangst begon met een lekker ontbijt. Na het nemen van een groepsfoto volgde een geleid bezoek aan de verschillende diensten. Burgemeester Tine Gielis en haar schepenen waren de gidsen met dienst. In de namiddag werden per autobus bezoeken gebracht aan de mooiste plekjes in Laakdal. In het klompenmuseum in Veerle werd halt gehouden. In 2017 verwelkomde Laakdal maar liefst 820 nieuwe inwoners. Onlangs bereikte Laakdal ook de kaap van 16.000 inwoners.





(EJM)