30ste Streekbierenfestival met Vespatocht 09 augustus 2018

Basketbalclub Laakdal organiseert volgend weekend haar 30ste Streekbierenfestival. In een grote feesttent met 1.000 zitplaatsen op het Marktplein van Veerle serveren de basketters 100 lokale bieren, waarvan 30 van het vat. Vrijdag worden de eerste biertjes geserveerd vanaf 18 uur. Zaterdag kan men er al terecht om 14 uur. Die dag is er een ruim aanbod aan kinder- en jeugdanimatie. Zondag opent de feesttent om 10 uur, en dan vertrekt ook een rondrit met Vespa's. Zondag treedt de lokale fanfare op en 's avonds is er een gastoptreden van 7 Laakdalse muzikanten. Speciaal voor het Streekbierenfestival brengen de Laakdal All Stars een eenmalig muzikaal programma. (EJM)