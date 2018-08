30ste editie Streekbierenfestival breekt alle records 13 augustus 2018

Basketbalclub Laakdal mag terugblikken op de meest succesvolle editie van haar Streekbierenfestival. Op vrijdag, zaterdag en zondag serveerden de Laakdalse basketters 100 lokale bieren waarvan 30 van het vat. Niet toevallig 30 want het was de 30ste editie. "En speciaal voor deze editie sloegen drie lokale brouwers, Ribaldus, Paternoster en Vals Paterke, de handen in mekaar en brouwden voor ons 'Den 30'. Er werden 18 bakken van gebrouwen die we afgelopen weekend serveerden. Als er nog wat van overblijft, dan is die voor eigen consumptie door onze leden", aldus een gelukkige mede-organisator Luc Gielis. Op zaterdagavond zakten er ruim 1.200 bezoekers af naar de feesttent op het Marktplein van Veerle.





Voor het eerst maakte een Vespatocht deel uit van het programma van het Streekbierenfestival. Daarvoor deed de Laakdalse basketbalclub beroep op hun sportieve collega's van de Laakdalse Volleybalclub. Vanaf 10 uur op zondag vertrokken enkele honderden kleurrijke Vespa's vanuit Veerle voor een prachtige tocht van 2 uren door Vlaams-Brabant en de Kempen. Er daagden zelfs Vesparijders op vanuit het Oost-Vlaamse Aalst. Beide Laakdalse sportclubs blikten achteraf op een zeer geslaagde eerste editie van de Vespatocht terug.





(EJM)