23ste Schaal Louis Verreckt 07 juni 2018

De vzw De Ware Vrienden, een amateurvoetbalclub die 53 jaar bestaat, organiseert op zaterdag 9 juni de 23ste editie van de Schaal Louis Verreckt. De club zet sinds 1995 jaarlijks een tornooi op poten ter nagedachtenis van hun stichter en ere-voorzitter die dat jaar overleed. De drie vorige jaren was het tornooi gespreid over 2 dagen maar dat verandert nu terug naar 1 dag. Vanaf 10 uur strijden 24 amateurteams tegen mekaar om uit te maken welke ploegen om 19 uur de finale mogen spelen. Na de finalematch krijgen gelegenheidsploegen, jeugdploegen, gemengde ploegen, straatploegen en veteranenploegen de kans om hun voetbaltalenten te tonen. In de late namiddag start een dj-Booth. In een tent tussen de terreinen brengen lokale dj's er de nodige muzikale schwung in: DJ Gunne, DJ Fester & Gomez, DJ Max Touch, DJ Broos en DJ Lukke. Andere dj's uit de buurt die een optreden willen verzorgen, zakken gerust af naar de Lakstraat in Veerle. Voor de allerkleinsten stellen De Ware Vrienden een luchtkasteel op. (EJM)