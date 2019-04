22.000 euro aan banden en velgen gestolen bij transportbedrijf: “Alles met de hand eraf gehaald” Wouter Demuynck

03 april 2019

19u03 0 Laakdal Bij transportbedrijf S’Jegers Transport in Laakdal zijn in de nacht van dinsdag op woensdag dieven aan de haal gegaan met 12 banden en 12 velgen van zes gloednieuwe trekkers. Ze waren pas dinsdag geleverd. De banden en velgen hebben samen een waarde van 22.000 euro, maar door schade aan het koetswerk en een poort zal dat oplopen tot zo’n 27.000.

Operations manager Pieter Musiek stelde woensdagochtend om 7 uur de diefstal vast toen hij op het terrein aankwam in de Nikelaan in Laakdal. Twaalf banden en twaalf velgen waren handmatig van de achterassen van de trekkers gehaald. Om zich toegang tot het bedrijventerrein te verschaffen, hadden de daders achteraan een hek kapotgemaakt. “Het hek hebben ze eruit gereden of eruit getrokken. Daarna hebben ze de trekkers opengebroken om materiaal zoals een krik en moersleutels te pakken. Dat zit er standaard in. Op die manier hebben ze alle banden met de hand losgedraaid en eraf gehaald.”

Camerabeelden

Met hoeveel de daders waren, is niet duidelijk. Wel was er op camerabeelden van een naburig bedrijf te zien dat twee personen iets voor 22 uur door de straat wandelen en daarna niet meer terugkomen. Het staat wel vast dat ze een hele tijd zoet zijn geweest met het losdraaien van de banden.

Wat alles nog wat zuurder maakt, is dat de getroffen trekkers die dinsdag zelf nog maar net geleverd waren. “Ideaal om door te verkopen natuurlijk. Het zijn nieuwe banden waaraan nog niets te zien is. De banden hebben een waarde van zo’n 22.000 euro. Er komt dan ook nog eens de schade aan het koetswerk van de trekkers en aan het hek bij, waardoor de schade zal oplopen tot zo’n 26.000 à 27.000 euro”, vervolgt Pieter Musiek. “De trekkers gingen normaal deze week al ingezet worden. Het vervangen van banden en velgen is morgen (donderdag, red.) normaal al opgelost, maar het koetswerk herstellen zal langer duren. Dat gaat toch een 2 à 3 weken duren.”

Extra beveiliging

Het transportbedrijf heeft al wel vaker te maken gehad met diefstallen. “Drie jaar geleden waren er kort achter elkaar enkele diefstallen, maar dat waren meer ladingdiefstallen. Meestal gaat het ook om oude trekkers. Nu vinden we het wel verdacht dat ze zes nieuwe trekkers viseren, die gisterenmiddag (dinsdagmiddag, red.) nog maar geleverd zijn.”

Weldra gaat het bedrijf haar terrein extra beveiligen. “De trekkers stonden op de enige parking die nog niet beveiligd was. Dat stond op de agenda. Ik was nog op offertes aan het wachten en deze ochtend (woensdagochtend, red.) heb ik net de laatste binnengekregen - dat is wel zeer pijnlijk. De parking zal uitgerust worden met camerabewaking en hekwerk dat onder stroom staat.”