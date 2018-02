2.710 voertuigen gecontroleerd tijdens actie tegen inbraken 06 februari 2018

02u56 0 Laakdal De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout heeft gisteren een actie gehouden tegen woninginbraken. 2.710 voertuigen zijn met de hulp van ANPR-camera's gecontroleerd en aan de kant gezet.

De politie heeft 27 personen nagetrokken in databanken. Eén persoon bleek geseind te staan in het kader van een onderzoek. Eén bestuurder legde een positieve drugtest af. 35 bestuurders zijn gecontroleerd op alcoholgebruik, maar niemand had te veel gedronken. Eén bestuurder kreeg een boete omdat hij niet-handenvrij aan het telefoneren was.





De politie heeft op vier locaties in Geel controles gehouden. De locaties zijn bepaald op basis van recent cijfermateriaal van woninginbraken. De politiezone zette bij deze actie zeventien personeelsleden in. De actie liep van 12 tot 18 uur.





Gratis advies

De politie spoort de inwoners aan alle verdachte zaken te blijven melden. Bovendien kan je bij de politiezone gratis advies aanvragen om je woning beter te beveiligen tegen inbrekers. (WDH)