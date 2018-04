198 bestuurders blazen allemaal negatief 12 april 2018

Politieagenten uit verschillende teams van de zone werkten gisteren samen voor controles in Laakdal. De politie zette 13 medewerkers in om te controleren op onder andere alcohol, drugs, gordeldracht, onverzekerd rijden en lading. Daarnaast werden ook nog drie bouwdossiers behandeld.





In totaal werden 298 voertuigen gecontroleerd. Zes bestuurders kregen een boete voor het niet-dragen van de gordel. Eén bestuurder werd bekeurd wegens het overschrijden van een tonnagebeperking. Eén bestuurder legde een positieve drugstest af. Zijn rijbewijs werd ingetrokken. Zo'n 198 bestuurders werden gecontroleerd op alcoholgebruik. Niemand had te veel gedronken.





De politie-inspecteurs behandelden ook nog drie bouwdossiers. Twee bouwwerven werden stilgelegd. (WDH)