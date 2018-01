17 procent meer verkeersslachtoffers dan in 2016 02u44 0

Het aantal ongevallen met lichamelijk letsel in de pz Geel-Laakdal-Meerhout steeg van 160 in 2016 naar 192 in 2017. 192 is wel het op één na laagste cijfer ooit, na 160 in 2016. In 2017 waren er ook 17 procent meer slachtoffers dan in 2016.





"De grootste stijging zien we bij de zwaargewonden. In 2016 raakten 21 personen zwaargewond bij een verkeersongeval, in 2017 waren dit er acht meer", vertelt korpschef Dirk Van Aerschot. "Het aantal lichtgewonden steeg van 199 in 2016 naar 230 in 2017. Drie mensen overleden bij een verkeersongeval in de zone. Daarmee zitten we op hetzelfde aantal als in 2016 en op het één na laagste aantal sinds 2001."





35% van de verkeersslachtoffers in 2017 waren kwetsbare weggebruikers. 66 kwetsbare weggebruikers werden lichtgewond, zestien personen werden zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Een voetganger, een fietser en een motorrijder overleefden het ongeval niet. "Hoewel het aandeel van kwetsbare weggebruikers met vijf procent gedaald is ten opzichte van 2016, blijft deze groep weggebruikers extra aandacht vragen", vervolgt Van Aerschot.





Bij achttien procent van de verkeersongevallen was de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs. Vijftien bestuurders onder invloed van alcohol veroorzaakten een ongeval met enkel materiële schade. Negentien verkeersongevallen met gewonden werden veroorzaakt door een persoon die te diep in het glas gekeken had. (WDH)