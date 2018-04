17 overtredingen bij controleactie aanhangwagens 10 april 2018

Politieagenten van de zone Geel-Laakdal-Meerhout hielden afgelopen weekend een controleactie op voertuigen met aanhangwagens. De zone zette hierbij 6 politieambtenaren in. 48 voertuigen en 6 personen werden gecontroleerd. In totaal werden 17 overtredingen vastgesteld.





De overtredingen waren onder andere voor het ontbreken van een kentekenplaat, geen of defecte verlichting, overlading en foutief parkeren. Verder werd een bestuurder geverbaliseerd die geen geldig keuringsattest kon voorleggen. Zestien bestuurders werden gecontroleerd op alcoholgebruik. Ze bliezen allemaal safe.





Met deze actie wil de politiezone de verkeersveiligheid verhogen door bestuurders attent te maken op de regelgeving omtrent aanhangwagens. Nog te vaak blijkt dat die niet in orde zijn; waardoor gevaarlijke verkeerssituaties kunnen ontstaan. (WDH)