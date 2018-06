16 inwoners stoppen met roken 06 juni 2018

02u45 0

De gemeentelijke campagne 'Laakdal stopt met roken' werd afgerond op de vooravond van de Wereld anti-tabaksdag. 20 Laakdallers namen deel aan de tweede editie. "16 onder hen, of 80%, heeft de sigaret aan de kant kunnen leggen, de vier anderen gaan binnenkort de stap zetten. De inspanningen van tabacologe Kathleen Van Hove hebben wel degelijk resultaten opgeleverd", zegt schepen Jurgen Mensch (sp.a). De voorbije twee jaar werden in Laakdal 50 rokers van hun verslaving afgeholpen. Bovendien zijn dankzij deze campagne niet alleen de deelnemers gestopt maar ook mensen in hun naaste omgeving. (EJM)