1.806 voertuigen gecontroleerd 14 februari 2018

De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout hield gisteren opnieuw een actie tegen woninginbraken. Op verschillende locaties in Laakdal werd het in- en/of uitgaand verkeer aan een grondige controle onderworpen. Tijdens deze preventieve actie werden 1.463 voertuigen gecontroleerd. Nog eens 343 voertuigen werden gecontroleerd op negen controleposten in Laakdal. Er werden twee geseinde personen aangetroffen. Eén bestuurder legde een positieve drugstest af. Verder werden er nog zeven bekeuringen gegeven voor verkeersinbreuken. De politiezone zette bij deze actie dertien personeelsleden in. De actie liep van 13 tot 16 uur. (WDH)