‘Temptation’-Tijs scheert hoge toppen als personal coach Wouter Demuynck

28 november 2018

20u35 0 Laakdal Tijs Luyten, die tijdens het afgelopen seizoen van ‘Temptation Island’ een van de verleiders was, is sinds enkele maanden aan de slag als personal trainer. Met succes: inmiddels heeft de man uit Laakdal al zo’n 350 mensen geholpen met spieren te kweken of gewicht te verliezen. Zelf kampte hij vroeger met overgewicht en gebruikte hij drugs, maar sinds 2012 gooit hij het over een andere boeg.

Tijs Luyten woog in 2012 145 kilogram. Op dat moment zat Luyten in een diep dal. “Ik werd gepest, gebruikte drugs en dronk te veel alcohol”, vertelt hij. “Ik onderging uiteindelijk een gastric bypass-operatie, waarmee ik 80 kilogram kwijt raakte. Sindsdien heb ik mijn leven helemaal anders aangepakt. Ik let op mijn voeding en leerde fitness kennen. Het resultaat mag er wel zijn”, glundert Tijs. In 2017 schreef Luyten zich in voor het programma ‘Temptation Island’, waar hij een van de verleiders was. “Met mijn deelname wilde ik tonen dat het oké is om met een maatje extra op TV te komen. De maanden na Temptation Island heb ik er dan op gefocust om de beste fysiek van mijn leven te halen.”

De spierbundel werd in juli 2018 zelfstandige personal coach om zijn ervaringen met andere lotgenoten te delen. “Via sociale media en in het echt spreek ik dagelijks mensen aan en motiveer ik hen. Toen ik zwaarlijvig was, heb ik die steun nooit gehad. Voor sommigen is dat een struikelblok waardoor je geen verdere stappen zet. Sinds juli heb ik al zo’n 350 mensen geholpen. Het kan dan gaan om gezonder leren eten, gewicht verliezen of spieren trainen. Vooral in de zomer zijn het erg drukke dagen geweest, ik heb toen zelfs geen tijd voor mezelf gehad. Dat was te danken aan de vele mond-tot-mondreclame. Mijn deelname aan ‘Temptation Island’ zal misschien ook wat geholpen hebben, maar ik heb niet meegedaan om bekendheid te verwerven.”

Op dit moment begeleidt Tijs Luyten twaalf mensen persoonlijk. “Nu is het iets rustiger omdat mensen in deze periode wat minder geneigd zijn om op dieet te gaan. Maar vanop afstand zijn dat het er veel meer dan twaalf. Zelfs mensen uit Oostende vragen me om advies en voedingsschema’s via sociale media. Ik heb met iedereen goed contact en monitor hun cijfers op de weegschaal”, aldus Luyten, die ook nog als werknemer in dienst is bij de Basic Fit van Herentals - zo houdt hij onder meer de club proper. Tine Hollanders was een van de eersten die ten rade ging bij Tijs Luyten. Op haar zwaarste punt woog zij 126 kilogram. “Ze is er al van de eerste dag bij. Momenteel is ze 50 kilogram kwijtgespeeld. Inmiddels is ze ook een heel goede vriendin geworden. We zien elkaar nog wekelijks.”