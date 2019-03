‘Meer dan Thee’ biedt als eerste in de Kempen legale cannabisbloemen aan Wouter Demuynck

14 maart 2019

18u28 0 Laakdal Sinds enkele weken kan je in het centrum van Veerle (Laakdal) legale cannabisbloemen kopen bij ‘Meer dan Thee’, dat ook thee, oliën, azijn en kruiden verkoopt. Uitbater Jerry Haeck (39) deelde daarvoor zijn oorspronkelijke zaak ‘Vape-Kamer’ in twee op. Jerry Haeck is de eerste in onze regio die cannabisbloemen, die legaal zijn wegens een THC-waarde van minder dan 0,2%, verkoopt.

Jerry Haeck startte een tweetal jaren geleden met zijn zaak Vape-Kamer, waarmee hij alle benodigdheden verkoopt voor de elektronische sigaret, op de Diestsebaan. Sinds begin dit jaar bevinden zich in het pand twee winkels na de oprichting van ‘Meer dan Thee’. Daarvoor verdeelde Jerry Haeck zijn winkel in twee. Zoals het de naam van de zaak betaamt, vind je er naast thee ook oliën, azijn, kruiden en cannabisbloemen. Vooral dat laatste valt op, want in de regio Kempen vind je nergens anders cannabisbloemen. De verkoop van de cannabisbloemen wordt bovendien nog eens uitgebreid aangekondigd aan de gevel van de winkel.

“De cannabisbloemen die wij verkopen hebben een THC-waarde (THC is een psychoactieve stof, red.) van minder dan 0,2%. Dat betekent dat je er niet high van kan worden", gaat Jerry Haeck van wal. “De CBD-bloemen (cannabidiolbloemen, red.) komen wel van de cannabisplant, maar worden op een bepaalde manier gekweekt waardoor de THC-waarde onder 0,2% zit.”

Aangezien de THC-waarde van de cannabisbloemen onder 0,2% zit en de bloemen niet verkocht worden om te consumeren, verkoopt Jerry Haeck ze volledig legaal. “We verkopen de bloemen als decoratie of voor potpourri’s. Er zijn ook mensen die het in een olielamp stoppen, waardoor een kalmerend aroma zich verspreidt. We hebben dertien verschillende soorten en die hebben allen verschillende geuren, zoals aardbei of citrus. Natuurlijk beseffen we dat niet iedere klant de bloemen gewoon op zijn kast gaat zetten, daar moeten we niet flauw over doen. Maar als iemand een bak Jupiler leeg drinkt en dan in zijn auto stapt, is Jupiler daarvoor ook niet verantwoordelijk. We wilden het product al langer verkopen, maar moesten 200% zeker zijn dat alles correct verloopt. De labo-resultaten moeten bekend zijn en elke bestelling controleren we.” De bloemen gaan intussen al vlotjes over de toonbank. “Er is wel wat vraag naar, meer dan ik had verwacht.”

‘Meer dan Thee’ verkoopt evenwel meer dan enkel maar cannabis. Voor de theeën, oliën, kruiden en azijn maakt Jerry gebruik van Nederlandse importeurs. “Bij hen ben ik zeker van de herkomst van de producten. Ik weet bijvoorbeeld van welke boer mijn Roma-olijfolie komt. De olijven worden geplukt met de hand en enkel de verse olijven worden verwerkt. Als klanten mijn olijfolie proeven, hebben ze het telkens over een lekkere, zachte smaak. Wat de kruiden betreft, zijn de vanillestokjes het beste product. Die zijn sappiger, dikker en hebben meer smaak dan diegene in de warenhuizen. Ik wil zulke goede, correcte producten aanbieden maar ze blijven wel betaalbaar.”

Nog een stokpaardje van Jerry Haeck is om milieubewust om te gaan met zijn producten. “Ik gebruik zo weinig mogelijk plastic. De oliën verkoop ik in een herbruikbare fles, de thee of kruiden in een herbruikbare of recycleerbare verpakking. Als ik pakweg 1.000 glazen flessen verkoop, ben ik verantwoordelijk voor 1.000 plastic flessen minder. Als we allemaal een klein beetje helpen, geraak je al heel ver.”