‘Mama’s en Papa’s in Actie’ willen dat ‘t Schanske blijft Redactie

26 maart 2019

21u55 0 Laakdal Leden van actiegroep Mama’s en Papa’s in Actie zakten maandagavond af naar de gemeenteraad om te ijveren voor het behoud van wijkschool ‘t Schanske in de Zandstraat in Veerle-Heide. In mei 2018 beloofde het gemeentebestuur dat er een nieuwbouw zou komen, maar nu rijzen er toch twijfels of dat wel wenselijk is omwille van het dalende aantal leerlingen.

‘t Schanske is een afdeling van basisschool De Schans, dat gelegen is in Veerledorp, en voorziet drie graadklassen: twee in het kleuteronderwijs en één in het lager onderwijs. Momenteel zijn er 30 leerlingen ingeschreven. De toekomst van ‘t Schanske wankelt al langer, want verscheidene jaren geleden al werd actiegroep Mama’s in Actie opgericht.

Die groep is nu verbreed naar Mama’s en Papa’s in Actie. Recentelijk kwam hen immers ter ore dat het gemeentebestuur toch nog twijfelt om de nieuwbouw voor ‘t Schanske te laten doorgaan. “In mei 2018 hebben we nog de belofte gekregen dat de nieuwe school er zou komen. Nu is de bocht helemaal gedraaid en lijkt er van nieuwbouw geen sprake meer. Dat zou enorm jammer zijn. We zitten hier midden in het groen en rond de schoolpoort ontstaan veel vriendschappen”, klinkt het bij een actievoerder.

Petitie

De mama’s en papa’s schoten dan ook meteen in actie. Ze lieten T-shirts bedrukken, deelden flyers uit en startten een petitie, die inmiddels meer dan 1.000 handtekeningen telt. Die petitie gaven ze maandagavond ook af op de gemeenteraad. Een lid van de actiegroep kreeg ook vijf minuten het woord om hun standpunten te verdedigen.

“We zijn enorm ontgoocheld dat we die belofte kregen en dat we nu weer horen dat het opnieuw ter discussie staat”, gaat een actievoerster verder. “Hoe is het nu mogelijk dat je bespaart op onderwijs. Het schooltje is ook nog eens een ontmoetingsplaats voor jonge, werkende ouders en zorgt voor veel sociale cohesie in Heide. Als reden wordt aangehaald dat het aantal leerlingen in de scholen sterk daalt. Maar als er steeds die onzekerheid over het voortbestaan van de school heerst en ouders van nieuwe leerlingen niet weten of die nieuwbouw er wel komt, dan gaan minder ouders hun kind hier laten inschrijven.”

In de Zandstraat staan momenteel een schoolgebouw en klascontainers die dringend aan vervanging toe zijn. De nieuwbouw moest die vervanging zijn. Als die nieuwbouw toch niet doorgaat, zal ‘t Schanske geïntegreerd worden in de hoofdafdeling van basisschool De Schans.

Volgens het gemeentebestuur zal voor 1 mei 2019 de knoop doorgehakt worden of de nieuwbouw er al dan niet komt. Voor de ouders volgt volgende week ook nog een info-sessie.

“We zijn opnieuw een inspraakronde gestart met het schoolteam, inrichtende macht, onderwijskoepel en andere betrokken actoren”, zegt burgemeester Tine Gielis (CD&V). “Gezien het dalende aantal leerlingen in de scholen hebben we meer tijd gevraagd om een beslissing te nemen. De inspraakronde is bijna vervolledigd, na de paasvakantie volgt een beslissing.”