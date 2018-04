"Angst is veel erger dan gestolen geld" NEPVERPLEEGSTER BEROOFT 25 BEJAARDEN IN SERVICEFLATS PATRICK LEFELON

04 april 2018

02u46 0 Laakdal "Geen moment zijn we nog gerust in onze serviceflat, dat is veel erger dan die paar honderd euro die gestolen zijn." Betty (96) uit Veerle-Laakdal, een van de slachtoffers van een nepverpleegster, is vooral kwaad dat ze haar rustige, oude dag hebben afgepakt.

De 31-jarige Ruscha K. is de zogenaamde verpleegster die vorig jaar bij 25 bejaarde vrouwen op bezoek kwam in hun serviceflat. De bende sloeg zeker toe in Brecht, Wommelgem, Beveren, Sint-Niklaas, Veerle-Laakdal, Geel, Waasmunster, Kapellen en Kontich Van de vier verdachten was er gisteren bij de start van het proces slechts één aanwezig: Rakesh H. Hij zit al vijf maanden in voorarrest. Giulio N. die ook nog vastzit, had geen zin om uit zijn cel te komen. De andere twee verdachten waaronder nepverpleegster Ruscha K. zijn vrijgelaten. De vier behoren tot een Duitse zigeunerfamilie die in Nederland woont.





Bij de slachtoffers waren er veel afwezigen. Zij waren pas vrijdag per brief ingelicht over dit proces. Toch waren enkele slachtoffers aanwezig.





Zo was Betty (96) uit Veerle-Laakdal zelf met haar dochter naar de rechtbank gekomen om te vertellen hoeveel slapeloze nachten zij sinds die laffe diefstal al had beleefd.





Betty: "Op een dinsdagmiddag stond die jongedame opeens naast mij aan mijn afwasbak. Ze wilde weten of ik nog steeds last had van mijn rug? Voor ik kon antwoorden, begon zij met haar vingers op mijn rug te kloppen. "Ik zoek waar de pijn zit", legde ze uit. Dan stopte ze en keek mij aan. Mijn oog was volgens haar helemaal opgezwollen. Zij duwde mij naar de badkamer en maakte een doekje nat. De kraan liet zij lopen. Met het doekje moest ik blijven deppen. Na het vertrek van die verpleegster heb ik de receptie verwittigd. Wij hebben mijn kamer geïnspecteerd maar op het eerste gezicht was er niets verdwenen."





Een dag later ging Betty zoals elke week rummikubben bij haar vrienden.





Kluis

"Die dieven zijn die woensdag teruggekomen. Toen ik thuiskwam was mijn kleerkast opengebroken. Daar had ik een kluisje in laten monteren waarin ik mijn geld bewaarde. De kluis was opengebroken. Het geld was weg."





Volgens haar dochter Irma is moeder Betty veranderd sinds die diefstal. "Moeder kan zichzelf niet meer zijn. Zij durft veel minder omdat zij schrik heeft. Die centjes waarvoor moeder zo hard heeft gewerkt, zijn haar afgenomen door zo'n laffe dievenbende. Die daders hebben misbruik gemaakt van hoogbejaarde mensen."





De advocaten van de vier verdachten vroegen het proces op latere datum verder te zetten zodat zij hun verdediging kunnen voorbereiden. Dan zal ook de procureur de straffen vorderen tegen de vier beklaagden.





Het proces wordt op 18 april verdergezet.