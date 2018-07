"Als het niet snel regent, wordt het problematisch" AARDAPPELBOEREN TREKKEN AAN ALARMBEL NA LANGE DROOGTE WOUTER DEMUYNCK

10 juli 2018

02u48 0 Laakdal De droogte van de laatste tijd betekent voor de boeren een kleine ramp. De oogst zal nu al sowieso lager liggen en als het niet snel begint te regenen kan het problematisch worden, aldus Nele Devoghel van akkerbouwbedrijf Van Elven Agra, dat onder meer aardappelen teelt, verwerkt en verkoopt.

Van Elven Agra is het bedrijf van Stefaan Van Elven en zijn vrouw Nele Devoghel. Naast aardappelen telen, verwerken en verkopen zij ook ajuinen en wortelen. Hun producten worden verkocht in hun eigen hoevewinkel en onder het label 'Vers van de Boer' in heel België en delen van Nederland. Het bedrijf is gevestigd in Veerle-Laakdal, maar de teelt vindt plaats in Haspengouw. Zelfs die vruchtbare leemgronden hebben echter te kampen met de droogte.





Waterreserve

"In die gronden zit een grotere waterreserve maar zelfs daar wordt het problematisch", zegt Nele Devoghel. "We proberen onze gewassen te beregenen maar dat kan nooit compenseren wat de natuur geeft. Ook kunnen niet alle percelen beregend worden. De droogte zal er in eerste instantie voor zorgen dat de aardappelen kleiner zullen zijn - de frieten zullen dus wel wat korter zijn. Ook de opbrengst zal sowieso lager zijn. Op een normaal jaar is er een tonnageopbrengst van 50 ton per hectare, daar liggen we dit jaar sowieso onder."





Aanpassen

Om uitspraken over de hele zomer te doen is het nog te vroeg volgens Nele Devoghel. "Het is nog vroeg op het seizoen, maar voor de vroege aardappelen ziet het er niet goed uit. De regen die er mogelijk gaat komen is sowieso te laat, want die aardappelen zijn al aan het afrijpen. De late aardappelen kunnen nog wel gered worden bij regenweer. Half juli vorig jaar begon het te regenen en toen is het niet meer gestopt. De natuur herstelt zich dan steeds heel goed, het is wonderbaarlijk hoe die gewassen zich eraan aanpassen. Er wordt echter niet veel regen voorspeld, dus het kan wel problematisch worden. Hoe slecht de oogst wordt, moeten we dus nog afwachten. Droogte is wel sowieso beter dan te veel regen, want dan krijg je bewaarproblemen bij aardappelen."





Klimaatverandering

Door de klimaatveranderingen schommelt het weer steeds extremer. "De boeren ondervinden dat altijd als eerste", vervolgt Devoghel. "Het valt wel op dat dat tegenwoordig steeds vaker voorkomt. In 2016 hadden we 40% minder opbrengst wegens een heel nat voorjaar, in 2017 hadden we 30% meer dankzij droogte en daarna de regen. Geen van beide zijn eigenlijk ideaal, want als je te veel hebt, krijg je die aardappelen ook niet meer kwijt. De boer zal met die uitersten moeten leren leven en zijn bedrijfsvoering er op afstemmen, hoe moeilijk dat ook is."