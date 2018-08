"Al drie keer originaliteitsprijs gewonnen" SARA EN HAAR TEAM NEMEN WEER DEEL AAN LAAKDAL ZONDER GRENZEN JEAN EYKMANS

24 augustus 2018

02u34 0 Laakdal Weer of geen weer, zaterdag zakken weer zo'n 2.000 deelnemers af naar de Kwade Plas in Veerle voor de 11de editie van het mega-spel Laadal Zonder Grenzen. Sara Kerkstoel en haar team, die al drie keer de originaliteitsprijs wonnen, nemen dit jaar opnieuw deel.

De vzw Vorst Leeft en haar 140 vrijwilligers zullen er ook nu weer een toporganisatie van maken. 120 teams in de Go For Fun-categorie en 60 Retro Fun-teams maken er zaterdag een sportieve strijd van. Al is het niet in hoofdzaak om winnen te doen. Het levende bewijs daarvan is een groep dames die stilaan een abonnement heeft op de prijs van de meest originele groep met op kop Sara Kerkstoel.





"Onze eerste deelname dateert al van in 2009. Samen met mijn zus, twee schoonzussen, een stiefzus en enkele vriendinnen schreven we een eerste keer in", zo herinnert Sara zich nog levendig. "Onze mannen gingen samen mountainbiken en ook wij verenigden ons en schreven in voor Laakdal Zonder Grenzen (LZG). Eigenlijk zijn we helemaal niet zo sportief, we gaan wel geregeld sporten of dansen maar dat is dan vooral voor de gezellige tijd die daarna komt. Voor onze deelname aan LZG kiezen we ieder jaar een andere groepsnaam afhankelijk van onze outfit. En dat loonde blijkbaar want we wonnen al drie keer de prijs van de meest originele groep."





Zeeuwse mosselen

"Zo namen we ooit deel als gelaarsde katten onder de naam 'Poes in boots' en als Hell's Angels met vleugeltjes, met zwarte netkousen in gothic-stijl, en ook eens als Zeeuwse Mosselen in een gestreept matrozenpakje", vertelt Sara. Zaterdag neemt Sara en haar team deel als de Ammehoula's in kleurrijke rokjes. Benieuwd of dat een vierde originaliteitsprijs zal opleveren.





Alle deelnemende Go For Fun-teams maken bij de voorstelling zaterdagmorgen bekend aan welk goed doel hun inschrijvingsgeld geschonken wordt. Een deel van de inschrijvingsgelden in de Retro Fun-reeks gaat dit jaar naar de vzw Avalympics.





Achtste keer

Sara: "Wij nemen voor de 8ste keer deel en telkens gaat onze financiële steun naar families van vooral kinderen die door een ernstige ziekte een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wij zijn ook moeders van kinderen en dat zijn zaken die ons in het hart raken."





Naast de 2.000 deelnemers mag LZG ieder jaar rekenen op meer dan 2.000 bezoekers op het grasveld aan de sporthal in de Kwade Plas in Veerle. Het aanmelden van de teams begint om 9.15 uur. Na de verwelkoming en het inzetten van de jokers (10 uur) gaat LZG echt van start om 12.45 uur. De prijsuitreiking is om 20.15 uur. De toegang is gratis. Voor een vlot verloop van de toestroom van deelnemers en publiek zijn zes parkings, op loopafstand van de sporthal.





Omdat er regenweer verwacht wordt heeft organisator Jurgen Mensch en zijn ploeg het aantal proeven waar veel water aan te pas komt vervangen door "drogere" proeven.