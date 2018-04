Zoon neemt feestzalen Vaernewijck over VERNIEUWDE TUIN EN RECEPTIERUIMTE VOOR 200 GASTEN JOYCE MESDAG

06 april 2018

02u42 0 Kuurne De voorbije 32 jaar gaven al een 900-tal koppels hun trouwfeest in feestzalen Vaernewijck, en Michael Bouckaert (33) en Ruth Tremerie (42) zijn klaar om er de komende jaren nog een pak extra te ontvangen. Het koppel nam de zaak over van Michaels ouders.

Het waren Lesley Dawes en Jos Bouckaert die feestzalen Vaernewijck -een verwijzing naar de Vaarnewijkbeek die er in de achtertuin stroomt- uit de grond stampten in 1985. Jos' ouders richtten het bekende bedrijf Isobar op, maar Jos ging liever de culinaire toer op. "Na mijn opleiding hotelschool ben ik samen met Lesley met een traiteurbedrijf gestart. Toen het pand hier enkele jaren later vrijkwam leek het ons een ideale locatie voor een feestzaal."





Michael en zijn echtgenote Ruth die al sinds 2009 en 2012 meedraaien, hebben de zaak nu effectief ook overgenomen sinds begin dit jaar. Vader Jos die intussen 61 is, blijft nog enkele jaren paraat in de keuken. "Een paar jaar geleden hebben mijn ouders de feestzaal zelf vernieuwd", zegt Michael. "Nu wij de zaak overnemen, hebben we de receptieruimte en de tuin onder handen genomen. Vroeger was onze receptieruimte wat krap voor onze grootste trouwfeesten, maar nu kunnen we zo'n 200 gasten comfortabel ontvangen."





De voorbije 32 jaar gaven een 900-tal koppels hun trouwfeest in feestzalen Vaernewijck. "Maar ook voor andere feesten, zoals verjaardagsfeesten of jubilea, kan je bij ons terecht. "Onze kleinschaligheid is onze grootste troef, denk ik", zegt Ruth. "Als je in onze zaak langskomt om je feest te bespreken, dan zit je met ons aan tafel. We zijn er ook bij op alle feesten, tot de allerlaatste muzieknoot. Klanten waarderen dat. We maken geen reclame, wie hier een feest boekt, was hier dus zelf al eens te gast op een geslaagd feest, of hoorde van iemand anders dat we het hier goed doen."





Ouders bij overlegmomenten

"De voorbije jaren is er toch veel veranderd als het op trouwfeesten aankomt", zegt vader Jos. "Vroeger had je op de overlegmomenten zo goed als altijd 6 mensen voor je, want het trouwkoppel bracht steevast de beide ouderparen mee. In die tijd betaalden ouders immers de rekening en dan wilden ze uiteraard mee beslissen." Ruth knikt. "Nu weet je vaak pas op de dag zelf wie de ouders zijn van het trouwkoppel."





"De mensen zijn ook meer gewend dan vroeger. Met de hapjes die we in de eerste jaren serveerden, een blaadje witloof met wat garnaaltjes erin bijvoorbeeld, daar kan je nu niet meer mee afkomen", zegt Jos. En trouwfeesten, die durfden vroeger wat langer duren dan nu, tot 7 uur 's morgens. "Mensen hadden ook bijlange niet zoveel feestjes en evenementen in de agenda staan als nu. Een trouwfeest, dat sprong er echt uit."