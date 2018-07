Zomerconcerten in tijdelijke kiosk JOYCE MESDAG

18 juli 2018

Er komt na jaren van afwezigheid opnieuw een kiosk in Kuurne, zij het dan een tijdelijke. "Van 1907 tot 1973 stond er een kiosk opgesteld op ons marktplein", zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). "Bij de heraanleg van het marktplein werd nog even gediscussieerd of er geen nieuwe kiosk in dat ontwerp opgenomen zou worden, maar er is uiteindelijk besloten dat niet te doen. Op reis in Zagreb zag ik in een kiosk in een park zomerconcerten, en het bracht me op het idee dat in Kuurne ook te doen. Na het zomerfestival P'Latse Doen komt er zes weken lang een tijdelijke kiosk, waar wekelijks optredens zullen georganiseerd worden."





"Onder andere Salade de Fruits, Amnesia, The Gambits en The Ed Sullivan Quartet zullen komen optreden", zegt Jonathan Breughe van de Vrijetijdsdienst. Meer info op www.kuurne.be/zomerconcerten.