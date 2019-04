Zes maanden met uitstel voor verspreiden van naaktfoto ex-vriendin VHS

11 april 2019

10u49 0 Kuurne Je ex-vriendin blijven lastig vallen en uiteindelijk zelfs een naaktfoto van haar verspreiden via sociale media, is geen goed idee. Dat vindt ook de Kortrijkse strafrechter. Hij veroordeelde daarom Bob C. (48) uit Kuurne tot zes maanden met uitstel. De man moet zich aan een aantal voorwaarden houden en verliest ook vijf jaar zijn burgerrechten.

De breuk met zijn vriendin speelde Bob C. danig parten. De man kon de stukgelopen relatie niet verwerken. Daarom bleef hij de vrouw lastig vallen. Op een bepaald ogenblik verspreidde hij op Facebook naar vrienden en kennissen een naaktfoto van de vrouw. Die kon daar allerminst mee lachen en trok naar de rechtbank. “Nog altijd ontmoet ik mensen die me zeggen dat ze die foto ook hebben gekregen”, zegt de vrouw. “Mijn ex valt me ook nog steeds lastig en maakt mij zwart op café. Dit moet stoppen.” De rechter veroordeelde Bob C. tot zes maanden voorwaardelijk en ontzette hem voor vijf jaar uit zijn burgerrechten. De Kuurnenaar, die vroeger al werd veroordeeld voor een ongeval met vluchtmisdrijf, verboden wapenbezit en slagen en verwondingen, moet zich ook aan een aantal voorwaarden houden.