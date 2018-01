Woning onbewoonbaar na brand 02u27 0 Kuurne Door een brand op de zolderverdieping is een woning in het centrum sinds vrijdagavond voorlopig onbewoonbaar. Bewoners Donald en Conny merkten de brand zelf op en konden veilig ontkomen. Het pand is vooral gekend als het vroegere café 'Poncho Villa'.

Iets over negen uur merkte Conny Berth vanuit de woonkamer boven een verdacht geluid op. Op de zolder bleek al heel wat rook te hangen. Echtgenoot Donald Vanhaverbeke alarmeerde meteen de brandweer. Tijdens de bluswerken steeg een rookpluim boven de woning uit. De brand was snel onder controle maar sloeg toch een groot gat in het dak van de woning. Om verdere verspreiding te voorkomen moest de brandweer plafonds en isolatie uitbreken waardoor de schade toch aanzienlijk is. "Een grote opening in het dak en waterschade", meet Donald die eerste schade op. "Er blijven wonen is geen optie. Tijdens het weekend logeerden we op hotel. Wat we daarna zullen doen, zullen we nog met de verzekering moeten bespreken. Maar we blijven niet bij de pakken zitten. We gaan zo snel mogelijk met een aannemer aan de slag om het dak dicht te maken en daarna aan het herstel beginnen."





Wellicht zorgde een oververhitte houtkachel er voor dat de isolatie rond de afvoerschouw te warm kreeg en vuur vatte. Donald en Conny baatten in het pand op de hoek van de Leiestraat en de Koning Leopold III-straat jarenlang café 'Poncho Villa' uit. Later doopten ze het om in Barcys maar die uitbating zetten ze enkele jaren geleden stop.





Op het ogenblik van de brand waren zoon Donald jr. (15) en dochter Margaux (17) niet thuis. (LSI)