WOI-spion krijgt eigen straatnaam ALBERT VERMOERE STOND 100 JAAR GELEDEN VOOR VUURPELETON PETER LANSSENS

11 augustus 2018

02u35 0 Kuurne Morgen is het 100 jaar geleden dat Albert Vermoere (27) tijdens de Groote Oorlog door de Duitsers werd gefusilleerd. De spion voor de Britten kreeg gisteren een eerbetoon met een eigen straatnaam in Kuurne.

"Mijn grootoom was geen grote oorlogsheld, hij was wel een van de naar schatting 5.000 Belgen die tijdens de Eerste Wereldoorlog voor de inlichtingendiensten werkten", vertelt achterneef Luk Vermoere (69) uit Harelbeke. "Maar Albert droeg wél zijn steentje bij aan de bevrijding. Het is voor onze familie dan ook een grote eer dat hij nu een eigen straatnaam heeft. Ik heb een brochure gemaakt met daarin het verhaal van mijn grootoom en de laatste brief die hij aan zijn familie schreef. Ik zal er mij nu nog verder in verdiepen, want er zijn nog altijd veel vragen."





Verraden door boer

Vlasbewerker Albert Vermoere verliet Kuurne op 11 april 1915 om in IJzendijke in Nederland in een fabriek te werken. Hij huwde met Elodie Andries uit Boekhoute. Albert liet zich samen met zijn vriend David Honoré inlijven bij de Britse inlichtingendiensten om zo vrij te komen van legerdienst en ook om geld te verdienen. Hun doel was militaire inlichtingen naar de geallieerden te smokkelen via Nederland. Niet evident, vooral omdat de Duitsers een draadversperring onder elektrische stroom langs de volledige Belgisch-Nederlandse grens hadden gezet.





Vermoere en Honoré, die in België een spionagecel hadden opgericht, raakten Nederland uiteindelijk niet meer binnen en hielden zich schuil in een stal in het Oost-Vlaamse Moerbeke. Op die plek werden ze door een Duitse agent ontdekt. Maar ze konden ontsnappen en hielden zich schuil in de velden. De Duitsers beloofden 5.000 mark voor wie een tip kon geven over hun schuilplaats. De twee spionnen werden uiteindelijk verraden door een boer en opgepakt op 18 juli 1918. Ze werden op 12 augustus 1918 door twintig soldaten gefusilleerd in de Gentse gemeentelijke schietstand, waar ze aan een paal vastgebonden waren.





Opening met doedelzak

De Albert Vermoerestraat ligt in een nieuwe verkaveling, met aansluiting op de Rijksweg in Kuurne. De verkaveling ligt tussen de Brugsesteenweg (N50) en Boudewijnstraat. Groep Huyzentruyt laat er zeven huizen optrekken, waarvan de eerste al in aanbouw is. De inhuldiging van de straatnaam werd onder meer opgeluisterd door een doedelzakspeler van Field Marshal Haig's Own Pipes & Drums. "We zijn dankbaar voor iedereen die voor onze vrijheid vocht", stelde burgemeester Francis Benoit (CD&V). "De straatnaam kwam tot stand in samenwerking met de cultuurraad en de heemkundige kring Cuerna."