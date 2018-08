Winnaars Facebookwedstrijd naar huis met potje paté 28 augustus 2018

Mathijs Boudry, Jan Dufour en Brecht Mersy hebben gisterenavond een potje met paté op basis van Ezelbier gewonnen. De Orde van de Ezel, de Kuurnse vereniging die de Kuurnse paté deze maand lanceerde, organiseert vier dagen lang een wedstrijd op sociale media om het nieuwe product te promoten. De Orde zet een standje op 'ergens' in Kuurne en post een foto op Facebook. Inwoners van Kuurne die de plek herkennen, moeten er zo snel mogelijk een voorwerp naartoe brengen. Zondagavond waren dat pingpongballen, gisterenavond een vinylplaat. Mathijs was ook al zondag een winnaar, hij blijkt een grote fan te zijn van het concept. Opgelet, noem de lekkernij geen ezelspaté. "Want er zit géén ezelsvlees in", klinkt het. Vanavond om 19 uur komt er een nieuwe locatie en opdracht op de Facebookpagina van de Orde van de Ezel. (JME)