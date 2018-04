Westlease trekt naar Deerlijk DOMPER VOOR KUURNE, DAT 140.000 EURO AAN INKOMSTEN VERLIEST JOYCE MESDAG

10 april 2018

02u42 0 Kuurne Westlease Kuurne, goed voor meer dan 5.000 leasingwagens, verhuist volgende maand naar Deerlijk. "De locatie hier was te klein geworden en ons bedrijf zal veel meer gezien zijn langs de E17", zegt stichter Patrick Carrette.

Het verhaal van Westlease begint in 1977, wanneer Patrick Carrette, zaakvoerder van Garage Moderne in de Brugsesteenweg, start met langetermijnverhuur van wagens. In 1984 worden die activiteiten ondergebracht in een apart bedrijf, Westlease, naast de garage. Het bedrijf groeide uit tot de grootste onafhankelijke leasingsmaatschappij van het land. De garage is intussen overgenomen, Westlease is nog steeds in handen van de familie Carrette.





Onafhankelijk

"Intussen worden meer dan 5.000 wagens geleased bij ons", zegt Liesbeth Braem, Marketing Coördinator. "Onze grootste sterkte is dat we onafhankelijk zijn, in tegenstelling tot vele andere maatschappijen die bijvoorbeeld verbonden zijn aan een bank. Wij kunnen op die manier nog echte persoonlijke service bieden. Een bedrijfswagen die je plots overhebt door een ontslag, schade aan een wagen op het einde van de leasingtermijn ... Wij proberen altijd een flexibele oplossing aan te reiken."





De familie Carrette richtte intussen nog enkele kleinere zusterbedrijven op, zoals Addax, waar elektrische bestelwagens worden geproduceerd, ICT-bedrijf Cogenius en energiebedrijf Elexys. "Op dit moment zitten alle 85 werknemers van de overkoepelende holding Socartrust allemaal in de gebouwen van Westlease", zegt Management assistant Christine Vanderbeken. "De kantoorgebouwen worden dus stilaan te klein voor al onze activiteiten. Bovendien hebben we ook plaatsgebrek buiten, op drukke momenten moeten we een 40-, 50-tal wagens kwijtkunnen op onze site, en het is dan echt puzzelen om nog een plaatsje te vinden."





Westlease was graag in Kuurne gebleven. "Maar onze uitbreidingsplannen bleken hier onmogelijk", zegt Carrette. "De site Evolis is ook in onze gedachten opgekomen, maar daar konden we niet terecht omdat we niet voldeden aan de criteria. We stonden op het punt een nieuwbouw aan te kopen op de industriezone in Waregem, toen we het nieuws hoorden over het faillissement van Ravel Textiles Deerlijk. Qua zichtbaarheid, langs de E17, is dat uiteraard een toplocatie." De voormalige kantoorgebouwen werden afgebroken en maakten plaats voor een nieuwbouw, met 2200 m² kantoorruimte. "De loodsen die er stonden, hebben we vernieuwd. Daar hebben we nog eens 4000 m² extra ruimte ter onzer beschikking. Op 7 mei verhuizen we."





Voor Kuurne is de verhuis minder goed nieuws. Wagens van over heel Vlaanderen worden nu in Kuurne ingeschreven, en de opcentiemen die daarop betaald werden, kwamen tot nu in de Kuurnse kas terecht. Het gaat om zo'n 140.000 euro. "We hadden Westlease graag zien blijven", zegt burgemeester Benoit (CD&V). "Maar er is geen locatie gevonden die aan de wensen voldeed."