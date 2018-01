Werkstraf voor klappen aan moeder 02u30 0

Een 26-jarige jongeman uit Kuurne is door de rechter in Kortrijk veroordeeld tot een werkstraf van tachtig uren omdat hij op 13 mei zijn moeder enkele rake klappen gaf.





Daardoor kwam de vrouw met haar hoofd tegen een tafel terecht. Jonathan T. bedreigde zijn moeder ook met een mes en stak daarna zichzelf met dat mes in de hals. Het was niet voor het eerst dat hij met het gerecht in aanraking kwam. Daardoor kon hij niet meer op een voorwaardelijke straf rekenen. Ook in 2013 voerde hij al een werkstraf uit. Ondertussen woont hij niet meer samen met zijn moeder en verhuisde naar Kortrijk. Als hij zijn werkstraf niet uitvoert, moet hij toch zeven maanden naar de cel. Het mes verklaarde de rechter verbeurd. (LSI)