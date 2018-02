Werken aan bib starten deze zomer KINDER- EN JEUGDAFDELING WORDT DUBBEL ZO GROOT JOYCE MESDAG

14 februari 2018

02u35 0 Kuurne Als alles goed gaat, wordt nog voor de zomer de eerste steen gelegd voor de uitbreiding van de bibliotheek in Kuurne. De kinder- en jeugdafdeling wordt meer dan dubbel zo groot. Er wordt 500.000 euro geïnvesteerd, de helft van wat het eerste ontwerp zou kosten.

Er is al 10 jaar sprake van een uitbreiding van de bib. Aan het eind van de vorige legislatuur lag er zelfs al een uitgebreid plan klaar- met niet alleen een ruimere kinder- en jeugdafdeling, maar ook een ruime polyvalente zaal die deels onder de grond gebouwd zou worden, maar dat werd aan het begin van deze legislatuur van tafel geveegd wegens te duur. Het bestuur besloot te opteren voor een kleinschaliger project.





Kasten op wieltjes

"De krappe behuizing van de kinder- en jeugdafdeling, was eigenlijk het grootste probleem", legt burgemeester Francis Benoit (CD&V) uit. "De bibliothecaris Katrien Bonte heeft meteen meegezocht naar een manier waarop we de bibliotheek met minder financiële middelen tóch zo functioneel mogelijk konden uitbreiden. Door de kasten in de ruimte die erbij komt op wieltjes te plaatsen, zouden we die bijvoorbeeld ook als polyvalente zaal kunnen gebruiken voor activiteiten." De gemeente nam architect Dominiek Depoortere uit Beveren-Leie onder de arm, en die werkte een project uit dat de gemeente ongeveer 500.000 euro zal kosten. Tussen de huidige polyvalente zaal en de bestaande kinder-en jeugdafdeling, komt een nieuwe vleugel van 145 vierkante meter. Het nieuwe deel wordt volledig ingenomen door de kinder- en jeugdafdeling, nu 115 vierkante meter, die op die manier meer dan verdubbelt in oppervlakte.





Groene gevel

De buitengevel wordt een ecologische groene gevel, zodat die bij de groene omgeving van de bib en de aanpalende vlindertuin past. Het dak krijgt dan weer enkele uitsprongen, wat aansluit bij de grillige vorm van de bestaande bib. Binnenin wordt de spelotheek geïntegreerd, ideaal voor 'kruisbestuiving'. "Zo worden gebruikers van de spelotheek ook in contact gebracht met boeken', zegt schepen Bram Deloof (N-VA). "En ook de computers komen er, naast de balie, zodat we snel kunnen bijspringen mochten er daar problemen zijn", zegt Katrien Bonte.





Bib blijft open

In het investeringsbedrag zitten ook enkele renovatiewerken aan de bestaande bib, en ook enkele omgevingswerken, nieuw meubilair en nieuwe IT-voorzieningen.





De bibliotheek blijft tijdens de werken, die begin 2019 afgerond zullen worden, zo goed mogelijk open. "Er komt een container waar de helft van de jeugd- en kinderboeken wordt ondergebracht", zegt bibliothecaris Bonte. "De andere helft van de boeken verhuist tijdelijk naar de scholen in de buurt. Schoolbezoeken zullen tijdens de werken niet meer mogelijk zijn, maar op die manier kunnen ze toch hun bibwerking verder zetten."





Steeds meer bezoekers

De bib lokt elk jaar 45.000 bezoekers. "En we merken dat dat cijfer elk jaar stijgt met 1.000", zegt Bonte. "Als we enkel het aantal uitleenbewegingen tellen, dan daalt dat cijfer elk jaar. De bib is dus meer dan een plek waar je enkel boeken kan uitlenen, het is een plek waar mensen informatie opzoeken in boeken of op het internet, waar ze naar een activiteit komen of een tijdschrift of krant komen lezen."