Werfdoeken voor verkeersveilige schoolomgeving 08 juni 2018

Aan elke schoolpoort in Kuurne plaatst de gemeente de komende dagen twee werfdoeken met kindertekeningen van Kuurnse leerlingen, om ouders en grootouders op te roepen veilig en correct te parkeren in de buurt. Er worden daarnaast ook fluogele mannetjes geplaatst aan de zebrapaden bij scholen, zodat de aandacht van de automobilisten naar de oversteekplaatsen wordt getrokken. "De ordediensten plannen ook gerichte controles, om overdreven snelheid en foutparkeren te beboeten", zeggen schepenen Francis Watteeuw (sp.a) en Johan Bossuyt (N-VA), die de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen willen aanpakken. De werfdoeken zullen ook de komende schooljaren geregeld boven gehaald worden.





(JME)