Wereldkampioen verhuist naar Kuurne 150 FANS VIEREN ELI ISERBYT IN BAVIKHOVE PETER LANSSENS

06 februari 2018

02u53 0 Kuurne Zo'n 150 fans vierden gisteravond Eli Iserbyt (20), voor de tweede keer in drie jaar tijd wereldkampioen veldrijden bij de beloften. De ereburger van Harelbeke verlaat Bavikhove en betrekt met zijn lief een nieuwbouw in Kuurne.

Feest in wielercafé Chasse Patate in hartje Bavikhove maandagavond, waar crossheld Eli Iserbyt om 20 uur op de tonen van Simply The Best van Tina Turner met een oorverdovend gejuich werd verwelkomd. Iserbyt straalde, maar had kleine oogjes, want de wereldkampioen zette in de nacht van zondag op maandag al tot 4 uur 's morgens de bloemetjes buiten in dancing Diedjies in Kuurne, samen met onder meer veldrijder Michael Vanthourenhout. En wat blijkt? Eli Iserbyt ruilt rond de zomer thuishaven Bavikhove voor Kuurne in, waar hij samen met zijn vriendin Puck Moonen een nieuwbouw betrekt. "Ah, het is maar op een kilometer van mijn ouderlijke huis, in een wijk achter brouwerij De Brabandere", vertelde hij. "Net over de grens, in ons eigen liefdesnestje. Het huis bevalt ons gewoon, we hebben er meer privacy en het is er rustig."





Gratis vat van superfan

Iserbyt gaf een vat pils van Bavik gisteravond. Dat deden ook manager Jurgen Mettepenningen van zijn veldritploeg Marlux-Bingoal, de Eli Iserbyt Official Fanclub én Rino Vandevoorde uit Bavikhove. Superfan Rino ontblootte zondag op het WK in Valkenburg zijn bovenlichaam, waarop vooraan Eli en achteraan Puck geschilderd was. Het leverde hem een vermelding op Twitter én hln.be op, waar Puck Moonen opriep om de man een medaille te geven. Puck kon superfan Rino helaas die medaille niet geven maandagavond. Want de Nederlandse wielrenster en vlam van Eli Iserbyt is met de Lotto Soudal Ladies op stage in Spanje.





Hulde op 23 februari

"Ik ging na of het mogelijk was om Puck te laten overvliegen, maar het was te moeilijk om die vlucht nog te regelen", zegt Eli Iserbyt.





"Ik ben mijn fans dankbaar. Ze waren met honderden aanwezig in Valkenburg in Nederland en stuwden me er vooruit", aldus Iserbyt. Wie er gisteravond niet bij kon zijn, kan op vrijdag 23 februari nog naar het stadhuis in Harelbeke afzakken, waar Iserbyt gevierd wordt op een hulde. Dat is geregeld onder impuls van schepen van Sport Michaël Vannieuwenhuyze (Open Vld). Noë Nachtergaele (54), voorzitter van de Eli Iserbyt Official Fanclub, loofde ook Rudi Van de Sompel, trainer van Iserbyt. "Hij liet Eli namelijk dagelijks trappen lopen, waardoor hij op het WK makkelijk omhoog liep. Daar ligt de sleutel van zijn WK-titel."