Weer brandje aan vuilniswagen op aardgas Alexander Haezebrouck

22 maart 2019

12u45 0 Kuurne In de Koning Boudewijnstraat in Kuurne is vanmorgen opnieuw een brandje ontstaan aan een vuilniswagen op aardgas. Rond 7.30 uur lekte hydraulische olie op een warme uitlaatklep. Daardoor ontstond een steekvlam. Het vuur doofde vrijwel meteen, toen de brandweer arriveerde was er van de brand al geen sprake meer.

Door het lek in de leiding lekte wel enkele tientallen liters hydraulische olie op de rijbaan. Imog kwam ter plaatse om de olie met korrels te absorberen en nadien te verwijderen. Het is de derde vuilniswagen op aardgas in ongeveer een maand tijd waar een brand ontstaat door een lek in een hydraulische leiding. Op 14 februari gebeurde hetzelfde in de Kapelstraat in Kortrijk. Een week daarvoor in de Kuurnsestraat in Bavikhove. Gelukkig waren de vuilnisophalers telkens erg alert en konden ze verder onheil voorkomen. Door het brandje was de Koning Boudewijnstraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer.