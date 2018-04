Waterprobleem opgelost 10 april 2018

02u42 0 Kuurne De voorbije dagen waren er door werken aan de waterleidingen wat problemen met het kraantjeswater in bepaalde delen van Kuurne en Harelbeke.

Klanten meldden dat het water uit hun kraan een lichtbruine kleur had of dat er zelfs zand in het water zat. De Watergroep heeft gisteren de leidingen gespoeld. Restvervuiling van zand kan nog enkele dagen duren maar die is totaal onschadelijk. Eventuele schade door de werken van de voorbije dagen mag gemeld worden bij de Watergroep afdeling Kortrijk (Wagenmakerstraat) op het nummer 056/21.09.56. (JME)