Voorwaardelijke celstraf voor slaan echtgenote 01 maart 2018

02u36 0

Een 28-jarige man uit Kuurne is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden met uitstel omdat hij maandenlang zijn echtgenote klappen gaf. De feiten kwamen pas aan het licht nadat de werkgeefster van de vrouw blauwe plekken opmerkte in haar hals. Zece M. sloeg zijn vrouw nadat hij vermoedde dat ze een affaire had met een jeugdvriend van haar. Ze zou ook pikante foto's gestuurd hebben naar hem. Tijdens het onderzoek werden foto's genomen van de vrouw. Daaruit bleek dat ze van boven tot onder volledig onder de blauwe plekken zat. De man zat een tijdje in voorhechtenis, hij werd ook veroordeeld tot een geldboete van 600 euro met uitstel. Zece M. moet wel drie jaar voorwaarden naleven. (AHK)