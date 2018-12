Vlasroterij Sabbe krijgt tijdelijke kunstinstallatie Joyce Mesdag

12 december 2018

Drie jonge buitenlandse ontwerpers, Jasna Dimitrovska (Duitsland), Kazumasa Takada (Japan) en Jaenam Lim (Groot-Brittannië) hebben een installatie gemaakt in de vlassite Sabbe bij het Vlaspark in Kuurne. “Voor ons ‘Designers in Residence’-programma nodigen we elk jaar buitenlandse jonge ontwerpers uit om drie maanden lang in onze regio rond een bepaald thema te werken”, vertelt Lisa Declercq van Designregio Kortrijk. “Dit jaar was het thema dat we hen opgelegd hebben ‘The Future of Spaces’. Zij zagen dat thema het best tot leven komen in oude industriële gebouwen, en hun oog viel op de oude vlassite Sabbe in Kuurne. Ze maakten een tijdelijke installatie die de loods op een andere manier toont dan we gewoon zijn. Ze maakten een constructie met textiel, waar een abstracte projectie op komt. Het is de bedoeling dat die installatie ‘rondreist’. Organisatoren van evenementen mogen die installatie in de toekomst altijd uitlenen.” De installatie is donderdag 13 december en vrijdag 14 december, doorlopend te bezoeken van 15u tot 19u. De buitenlandse ontwerpers vertrekken zaterdag weer naar huis, hun drie maanden in Kortrijk zitten erop.